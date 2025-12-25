FUTBOL Fútbol Internacional -  25 de diciembre de 2025 - 13:21

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi celebraron la navidad en familia

El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Lionel Messi celebraron la navidad junto a sus seres queridos.

FOTO: ANTONELA

El portugués Cristiano Ronaldo publicó un video en Instagram y X celebrando la navidad en familia, siendo una de las publicaciones más esperadas en el mundo deportivo en estas fechas de fin de año junto a la del argentino Lionel Messi en Rosario.

"Esperanza que renueva, amor que abraza, familia que apoya y luz que guía. Feliz navidad", escribió el portugués en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo celebró con el Al Nassr previo a navidad

Cristiano disfrutó en familia después de lograr una victoria con el Al Nassr 5-1 sobre el Al-Zawraa Sport Club, el 24 de diciembre en el Al -Awwal Park, por el grupo D de la Copa AFC.

El atacante de 40 años asistió en el cuarto gol del encuentro anotado por Joao Félix.

Lionel Messi en Rosario con la familia

El campeón con Inter Miami en la MLS viajó a Rosario, su tierra natal, para pasar la navidad junto a sus seres queridos.

En la foto publicada por Antonela Roccuzzo, su esposa, se vio al ex futbolista del FC Barcelona muy sonriente abrazándola con el mensaje: "Feliz Navidad”.

