¿Cuándo juega Amir Murillo en la Europa League con el Besiktas?

El lateral derecho panameño Michael Amir Murillo jugará este jueves con el Besiktas en la segunda jornada de la fase liga de la Europa League contra el Hoffenheim.

El equipo turco viene de ganar por goleada 4-1 ante el Olympique Marsella, ex equipo del panameño y buscan una segunda victoria consecutiva en Europa League.

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En liga tienen una racha ganadora y el fin de semana se pusieron a un punto del líder, el Galatasaray.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo y contra quién?

Amir Murillo anotó en la jornada 1 contra su ex equipo y viene de partidos con la selección de Panamá donde se convirtió en el capitán de ese grupo de jugadores convocados.

Por su lado, el Hoffenheim viene de una derrota 2-0 ante el OF Creta de visita y también cayeron 3-2 ante el Hamburg en la Bundesliga.

El duelo ante Besiktas será en el SNP Arena en Alemania desde las 2:00 pm.