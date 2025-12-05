¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la MLS 2025? FOTO: MLS

Este sábado, el fútbol estadounidense vivirá un capítulo que ya está instalado entre los eventos deportivos más atractivos y globales de los últimos años: la MLS 2025, que enfrentará a Inter Miami y Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

No es solo un partido por el título de liga en MLS. Es la continuación de una rivalidad histórica, un choque de narrativas nacionales y un evento que, en términos de expectativa mediática y alcance cultural, rivaliza con lo que hemos visto recientemente en la MLB, la NFL y la NBA.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse