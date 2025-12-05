Este sábado, el fútbol estadounidense vivirá un capítulo que ya está instalado entre los eventos deportivos más atractivos y globales de los últimos años: la MLS 2025, que enfrentará a Inter Miami y Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la MLS 2025?
Será la primera final de liga para ambas franquicias, pero es la presencia de Lionel Messi y Thomas Müller lo que ha elevado este partido a una dimensión distinta, y el sábado 6 de diciembre (2:30 pm), podremos disfrutar de la definición más esperada en la historia de la liga.
FUENTE: MLS