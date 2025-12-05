MLS Fútbol Internacional -  5 de diciembre de 2025 - 07:20

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la MLS 2025?

Repasa todos los detalles de la final de la MLS 2025 entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Vancouver Whitecaps de Thomas Müller.

FOTO: MLS

Este sábado, el fútbol estadounidense vivirá un capítulo que ya está instalado entre los eventos deportivos más atractivos y globales de los últimos años: la MLS 2025, que enfrentará a Inter Miami y Vancouver Whitecaps en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

No es solo un partido por el título de liga en MLS. Es la continuación de una rivalidad histórica, un choque de narrativas nacionales y un evento que, en términos de expectativa mediática y alcance cultural, rivaliza con lo que hemos visto recientemente en la MLB, la NFL y la NBA.

Será la primera final de liga para ambas franquicias, pero es la presencia de Lionel Messi y Thomas Müller lo que ha elevado este partido a una dimensión distinta, y el sábado 6 de diciembre (2:30 pm), podremos disfrutar de la definición más esperada en la historia de la liga.

FUENTE: MLS

