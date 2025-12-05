Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella enfrentará al Lille este viernes en la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026, con la buena noticia del regreso a la convocatoria del lateral panameño Michael Amir Murillo, tras superar una lesión.
El seleccionado nacional se perdió dos encuentros con su club (Niza y Toulouse) y hoy espera sumar sus primeros minutos desde el 8 de noviembre.
Fecha, hora y dónde seguir Lille vs Olympique de Marsella en la Ligue 1
- Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2025
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio Pierre-Mauroy
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles por las redes sociales de RPC Deportes