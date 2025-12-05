LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  5 de diciembre de 2025 - 09:06

Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella

El lateral Michael Amir Murillo se recuperó de su lesión y está listo para jugar ante el Lille en la Ligue 1 de Francia.

Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella

Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella enfrentará al Lille este viernes en la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026, con la buena noticia del regreso a la convocatoria del lateral panameño Michael Amir Murillo, tras superar una lesión.

El seleccionado nacional se perdió dos encuentros con su club (Niza y Toulouse) y hoy espera sumar sus primeros minutos desde el 8 de noviembre.

Fecha, hora y dónde seguir Lille vs Olympique de Marsella en la Ligue 1

  • Fecha: Viernes, 5 de diciembre de 2025
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Pierre-Mauroy
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles por las redes sociales de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la MLS 2025?

El FC Barcelona renovó el contrato de Eric García

¿Quiénes asistirán por Panamá al sorteo del Mundial 2026 en Washington?

Recomendadas

Últimas noticias