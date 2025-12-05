Michael Amir Murillo vuelve a una convocatoria del Olympique de Marsella FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella enfrentará al Lille este viernes en la jornada 15 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026, con la buena noticia del regreso a la convocatoria del lateral panameño Michael Amir Murillo, tras superar una lesión.

Murillo de 29 años sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo según confirmó el equipo francés el pasado 20 de noviembre y debido a eso no pudo disputar los últimos dos partidos de la Selección de Panamá en las Eliminatorias CONCACAF.

