O'Shaquie Foster vs Stephen Fulton, un choque explosivo de Philadelphia vs Texas

El actual campeón mundial de la categoría de peso superpluma O'Shaquie Foster se enfrentará al ex múltiple campeón Stephen Fulton, en combate que será parte de la velada en el Frost Bank Center que lideran Isaac Cruz y Lamont Roach Jr.

Los explosivos púgiles se verán las caras, con el título CMB en juego, en ahora el evento coestelar de la cartelera de este sábado 6 de diciembre en San Antonio.

Un cara a cara acalorado entre O'Shaquie Foster y Stephen Fulton

En la Conferencia de Prensa los atletas tuvieron un acalorado cara a cara, con intercambio de palabras y sonrisas del lado de Foster (23-3, 12 KOs), el originario de Orange, Texas.

Por su parte, el retador, Fulton (23-1, 8 KOs), de Philadelphia, Pennsylvania se mantuvo con mirada fría, previo a un reto de gran calibre en las 130 libras, después de derrotar a finales del 2024 a Brandon Figueroa, en una decisión después de 12 asaltos en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El apodado como "Ice Water" llega a este pleito luego de ganar el cetro verde y oro ante el brasileño Robson Conceicao en el Turning Stone Resort & Casino, Verona.

El choque de Texas ante Philadelphia con O'Shaquie Foster y Stephen Fulton podrás sintonizarlo a través de la señal de RPC y Telemetro desde las 8:00 P.M. .