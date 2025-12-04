Martín Krug agradece a sus padres y hermano luego de su debut con el Levante UD

El defensor panameño Martín Krug agradeció a sus padres, hermano y personas involucradas en lo que fue su debut con el Levante en la Copa del Rey este miércoles en la segunda ronda.
Martín Krug cumpliendo metas
Krug juega con la segunda del Levante y fue convocado en dos ocasiones con el primer equipo en LaLiga, finalmente se le dio la oportunidad de ser titular y en Copa del Rey.
"También quiero dar las gracias al cuerpo técnico del primer equipo por la confianza y a todos los entrenadores, compañeros y empleados de la cantera que me han ayudado a mejorar y crecer en estos años".