Martín Krug agradece a sus padres y hermano luego de su debut con el Levante UD

El defensor panameño Martín Krug agradeció a sus padres, hermano y personas involucradas en lo que fue su debut con el Levante en la Copa del Rey este miércoles en la segunda ronda.

"Muy feliz por haber cumplido el sueño por el que llevo luchando desde que llegué a Valencia desde USA; debutar con el primer equipo del Levante UD. Hoy quiero agradecer a mis padres y a mi hermano el apoyo constante que recibo de ellos y hacerles partícipe de esta felicidad" , escribió Krug.

Martín Krug cumpliendo metas

Krug juega con la segunda del Levante y fue convocado en dos ocasiones con el primer equipo en LaLiga, finalmente se le dio la oportunidad de ser titular y en Copa del Rey.

"También quiero dar las gracias al cuerpo técnico del primer equipo por la confianza y a todos los entrenadores, compañeros y empleados de la cantera que me han ayudado a mejorar y crecer en estos años".