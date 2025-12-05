MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  5 de diciembre de 2025 - 07:41

¿Cuándo sale el Álbum Panini del Mundial 2026?

El Álbum Panini de la Copa Mundial 2026 será histórico por la cantidad de páginas y figuritas que tendrá.

¿Cuándo sale el Álbum Panini del Mundial 2026? Foto: CezaryKawecki

El Álbum Panini Mundial 2026, tendrá 112 páginas y 980 figuritas, marcando un hecho histórico porque será el más grande de la historia a nivel selecciones, debido al nuevo formato y la ampliación a 48 equipos que implementó la FIFA para esta edición mundialista que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Hay que destacar que cada sobre tendrá 7 estampas.

Entre otros aspectos que tendrá el álbum, destaca un espacio para la foto de cada selección y uno para el escudo del equipo. Además, contará con páginas dedicadas a los escenarios que recibirán los encuentros, calendario de partidos e historia de la Copa Mundial.

¿Cuándo sale el álbum Panini del Mundial 2026?

Diversos rumores señalan que el Álbum podría salir a la venta entre los meses de marzo y mayo de 2026.

