LALIGA Fútbol Internacional -  21 de febrero de 2026 - 11:11

Dani Carvajal regresa a la alineación del Real Madrid ante Osasuna

Dani Carvajal es la novedad en el once del Real Madrid para medirse al Osasuna en su visita a Pamplona.

REAL MADRID

El Real Madrid presentó su once para el compromiso ante el Osasuna en Pamplona por la jornada 25 de LaLiga, la gran novedad ha sido el regreso de Dani Carvajal de titular.

Los merengues tienen la gran responsabilidad de cuidar el liderato que consiguieron la semana pasada y con este once buscan los tres puntos en una difícil visita.

Alineación del Real Madrid - Novedad Dani Carvajal

Thibaut Courtois sale en la portería, Dani Carvajal en el lateral derecho, en la central con Raúl Asencio y otra novedad con David Alaba, por izquierda Álvaro Carreras.

En la mitad del campo línea de tres con Aurelién Tchouméni, Eduardo Camavinga y Fede Valverde que regresa a su posición natural. En ofensiva con Arda Guler, Kylian Mbappé y Vinicius Jr.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realmadrid/status/2025240185676366068?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
