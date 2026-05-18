FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de mayo de 2026 - 07:22

Dani Carvajal: ¿Cuántos títulos ganó con el Real Madrid?

Dani Carvajal dejó 23 años de su vida con el Real Madrid y suma una gran cantidad de títulos en su carrera.

Dani Carvajal: ¿Cuántos títulos ganó con el Real Madrid?

Dani Carvajal: ¿Cuántos títulos ganó con el Real Madrid?

REAL MADRID

El lateral y capitán del Real Madrid Dani Carvajal anunció esta mañana su salida del club merengue, dejando a un lado una vida de títulos y de liderazgo en el estadio Santiago Bernabéu.

¿Cuántos títulos ganó Dani Carvajal con el Real Madrid?

Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.

Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles.

FUENTE: REAL MADRID

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