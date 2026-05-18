Dani Carvajal: ¿Cuántos títulos ganó con el Real Madrid?

El lateral y capitán del Real Madrid Dani Carvajal anunció esta mañana su salida del club merengue, dejando a un lado una vida de títulos y de liderazgo en el estadio Santiago Bernabéu.
A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.
Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles.
FUENTE: REAL MADRID