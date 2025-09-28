FÚTBOL Fútbol Internacional -  28 de septiembre de 2025 - 07:15

Dani Carvajal sufre lesión con el Real Madrid y será baja varias semanas

Dani Carvajal se une a la lista de lesionados del Real Madrid por una molestia en el sóleo derecho en el derbi madrileño.

REAL MADRID

El lateral derecho del Real Madrid Dani Carvajal sufrió una lesión el sábado en el sóleo derecho durante la derrota en el derbi contra el Atlético de Madrid (5-2), indicó el domingo su club, sin precisar la duración de su baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", informó el club blanco.

El sóleo es un músculo situado en la parte trasera de la pierna.

¿Qué partidos se perderá Dani Carvajal?

Según la prensa local, la baja podría ser de cuatro semanas, lo que le dejaría fuera del partido de la selección española contra Georgia del 11 de octubre, en la fase de clasificación al Mundial 2026.

También peligraría su disponibilidad para el Clásico contra el FC Barcelona, el 26 de octubre.

Carvajal tuvo que ser sustituido el sábado durante la derrota contra el Atlético en el estadio Metropolitano.

El defensa de 33 años regresó a principio de temporada al césped luego de haberse perdido varios meses de competición debido a las lesiones.

