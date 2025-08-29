Dani Carvajal y Rodri vuelven a la Selección de España

Tras superar sendas lesiones graves de rodilla, Rodrigo Hernández y Dani Carvajal regresan a la convocatoria de la selección de España para afrontar los dos primeros partidos de clasificación mundialista a comienzos de septiembre, anunció este viernes el seleccionador Luis de la Fuente.

España visitará Bulgaria el 4 de septiembre y Turquía tres días más tarde, en los primeros partidos del grupo E de clasificación para el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El otro equipo de la llave es Georgia.

La gran novedad es la convocatoria del actual Balón de Oro y del defensa del Real Madrid. Ambos se perdieron casi toda la pasada temporada por sendas lesiones de rodilla y recientemente se reincorporaron a la actividad con sus clubes.

"La noticia más importante es que están con nosotros de vuelta. Con pasión y aportando mucho. Son nuestros capitanes y los mejores del mundo en su posición. Celebramos que estén de nuevo con nosotros y nos van a aportar muchísimo", destacó De la Fuente en conferencia de prensa.

"Van a ser vitales"

"He hablado con ellos, están muy bien y saben el rol que van a jugar. Van a ser vitales para nosotros. No tenía ninguna duda de su presencia y de que fueran uno más de nosotros", agregó.

Rodri fue unos de los líderes que llevó a la Roja a la conquista de la Eurocopa 2024 y por ello recibió el prestigioso premio al mejor jugador de ese año.

Sin embargo, en septiembre pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en un partido del Manchester City contra el Arsenal y no volvió a jugar hasta el Mundial de Clubes en julio.

En ese torneo volvió a lesionarse en la ingle durante la derrota del equipo inglés contra el Al-Hilal saudita en octavos de final (4-3) y no volvió a reaparecer hasta la semana pasada.

Carvajal, por su parte, se rompió el ligamento cruzado anterior y el externo, además del tendón, en la rodilla derecha en un partido contra el Villarreal en octubre. También reapareció en el Mundial de Clubes.

A la lista regresa igualmente Ferran Torres, el delantero del Barcelona que se perdió la fase final de la Liga de Naciones en junio tras haber sido operado de apendicitis.

Convocatoria de la Selección de España para los primeros partidos de clasificación mundialista:

Porteros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad)

Defensas: Dani Carvajal, Dean Huijsen (ambos del Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Dani Vivian (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Robin Le Normand (Atlético Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Cucurella (Chelsea)

Centrocampistas: Martín Zubimendi (Arsenal), Rodrigo (Manchester City), Gavi, Fermín Lopez, Pedri González, Dani Olmo (todos del Barcelona), Mikel Merino (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG)

Delanteros: Lamine Yamal, Ferran Torres (ambos del Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata y Jesús Rodríguez (ambos del Como)

FUENTE: AFP