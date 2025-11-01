MLB MLB -  1 de noviembre de 2025 - 23:26

¡Back to Back! Los Dodgers vencieron a los Azulejos y ganan la Serie Mundial 2025

Los Dodgers vencieron a los Azulejos y ganan nuevamente la Serie Mundial de la MLB en 11 episodios con cuadrangular de Will Smith.

EFE

Los Ángeles Dodgers se coronaron este sábado campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, tras llevarse con la épica, en la segunda entrada extra, el séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto (5-4), en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido del Rogers Centre de Toronto.

Los Dodgers hacen el doblete

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000

FUENTE: EFE

