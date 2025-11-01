LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 15 del Clausura 2025

La jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 15 / 35
- Alianza FC / 15 / 25
- Sporting SM / 15/ 24
- UMECIT / 15 / 23
- Árabe Unido / 15 / 21
- Tauro FC / 15 / 13
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 15 / 22
- CAI / 15 / 20
- CD Universitario / 15 / 18
- Veraguas United / 15 / 18
- Atlético Nacional / 15 / 17
- Herrera FC / 15 / 6