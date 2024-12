¡De Santa Cruz para el Mundo!: Jorge Serrano le dedica título a su madre

"No sé que decir, solo puedo decir gracias a Dios, creo que todo el que me conoce en Panamá sabe lo mucho que ha sido difícil para mi, en medio de violencia he podido salir de mi barrio, Santa Cruz, de Santa Cruz para el mundo soy campeón, doy gracias a Dios, a mi esposa y mi hijo que viene en camino y a mi hija", expresó inicialmente "Puchulín".

Jorge Serrano y su dedicatoria a su madre

"Mi mamá lo es todo, por ella estoy aquí, desde el cielo ella está orgullosa de mi, ella no quería irse y dejarme solo, pero así lo quiso Dios y a él no se le cuestiona, esto es para ella, yo le dije que iba a ser un gran jugador, un profeta de Dios y gran jugador fuera de las naciones y lo estoy cumpliendo para ella y todos los panameños, el futuro está afuera, vamos con todo y no se rindan", dijo entre lágrimas el ex del CAI.