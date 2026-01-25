FC Barcelona: Hansi Flick destacó la presión de Lamine Yamal para abrir el triunfo culé

El técnico del FC Barcelona , Hansi Flick, destacó que "la presión de Lamine Yamal en el primer gol", obra de Dani Olmo al inicio de la segunda mitad, fue "la llave para abrir el partido" que el conjunto azulgrana venció en el Spotify Camp Nou frente al Oviedo (3-0) en LaLiga EA Sports.

A la pregunta de qué le pareció el tanto del extremo de Mataró, que anotó el 3-0 definitivo con un remate acrobático, el preparador alemán respondió que "a todo el mundo le gusta ver" acciones de este tipo y que está "contento de que haya marcado este gol", pero remarcó que fue "más importante cómo presionó y recuperó" el balón en la jugada de 1-0.

En la sala de prensa del Auditori 1899, adyacente al Spotify Camp Nou, Flick señaló que el Barça "no jugó demasiado bien como equipo en la primera mitad" y achacó ese rendimiento, en parte, al desgaste acumulado por los viajes y la sucesión de partidos.

"No estaba contento, pero puedo entenderlo. Quizás no estábamos lo suficientemente intensos ni dinámicos, pero lo importante es que en la segunda mitad regresamos e hicimos los cambios adecuados, atacamos los espacios que queríamos atacar", analizó.

Más reacciones de Hansi Flick

El preparador de Heidelberg calificó como "muy importante" el hecho de haber marcado el segundo gol "rápido" después del 1-0 y elogió el rendimiento de su equipo en la segunda parte: "Hemos estado mucho mejor en la intensidad y la presión. Esto es lo que quiero ver".

Flick, que reconoció la "valentía" en la presión de un Oviedo que "no tenía nada que perder", resaltó que Lamine Yamal hizo "las jugadas correctas en el momento indicado" para decidir el duelo en la segunda mitad.

Sobre el momento de Dani Olmo, dijo que "ha mejorado mucho en los últimos partidos" y es un futbolistas que "puede marcar goles y controlar el balón", mientras que de Eric García comentó que da "estabilidad" al equipo, tanto si juega de central como si actúa de lateral, y añadió que "es un líder y le gusta serlo".

Además, Flick cerró la puerta a la salida de Marc Casadó, titular este domingo, en el mercado invernal: "Necesitamos a todo el mundo. Casadó es un profesional que lo da todo en cada entrenamiento y hoy merecía empezar. Me gustó su partido, le quiero aquí".

Y sobre Joao Cancelo, titular por primera vez de su regreso, explicó que su participación se debió, en parte, a la necesidad de dar descanso a Alejandro Balde.

"Quizás juega más en ataque, pero es intenso en la presión y se adapta a nuestra filosofía. Tiene margen de mejora, pero estamos contentos con él", declaró sobre el portugués.

FUENTE: EFE