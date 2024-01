 Diego Simeone: Fueron justos vencedores

"En los 90 minutos hicimos un partido muy bueno, con situaciones puntuales a mejorar, llegamos al alargue y ya nos costó un poco más, no pudimos mantener el juego, ellos sin tampoco generar muchas situaciones de gol, llegaron, fueron justos vencedores. Muy contento por toda la gente de Arabia que nos vino a alentar, es un crecimiento importantísimo del club, muchísima gente que vino a apoyarnos. Teníamos mucho apoyo en la gente de afuera y eso nos dio fuerza para seguir en el partido e intentar competir conta uno de los mejores equipos del mundo. Hemos demostrado que sabemos competir. (próximo partido de Copa) En el fútbol no hay revancha hay otro partido, otra situación, ellos van a jugar la final y nosotros no, el jueves comenzará otro partido con un gran rival, que tiene herramientas para competir y felicitarlos. (Defensa) Tengo que buscar las herramientas para encontrar la seguridad defensiva que siempre tuvimos porque ofensivamente el equipo trabaja bien".