Dr. de Saprissa Esteban Campos habla de la situación de Fidel Escobar

El Doctor del Saprissa Esteban Campos estuvo conectado en el programa El Desmarque, que se transmite por COS y Telemetro Radio de horario de 2:00 pm de lunes a viernes y dejó clara la situación de Newton Williams y Fidel Escobar.

"El caso de Newton es que va evolucionando en extraordinario forma, su proceso va de acuerdo al tiempo, el no participará en este torneo, el tiene una segunda ruptura de ligamento anterior y estamos muy bien porque él regresará de manera positiva y estaría de vuelta en la pretemporada de Saprissa".

¿Qué sucede con Fidel Escobar?

"Con Fidel, él terminó en el mes de diciembre y tenía reportes de molestias en su espalda baja, esas fueron incrementándose a la largo de los partidos, luego de sus vacaciones siguió reportando lo dolores y tuvimos que retirarlo de entrenamientos y hacerle los exámenes y empezamos a detectar que había una hernia que estaba molestando su columna y nosotros empezamos el tratamiento fisioterapeuta y le dimos 15 días de tiempo y vimos que no hubo mejoría y luego le hicieron una infiltración de medicamentos en la hernia y se espera buenos resultados en 15 días, él ha estado en ese proceso, lo llevamos de forma lenta y escalonado, porque él es una pieza clave para Saprissa y para la selección de Panamá".

Dr. de Saprissa confirma el tiempo que podría regresar Fidel

"Estamos ocupados en hacer lo mejor para el jugador, que no exista una recaída y hasta el momento vamos completando esa actividad física con el jugador, estamos esperanzados que ya para abril, ojalá ya Fidel este siendo tomado en cuenta por el cuerpo técnico".

Fidel Escobar se perderá los dos amistosos de la selección de Panamá ante Sudáfrica y es duda para el Mundial 2026 en caso de no volver en el mes de abril.