LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  7 de febrero de 2026 - 08:22

Édgar Yoel Bárcenas anotó un golazo con Mazatlán ante Guadalajara

Édgar Yoel Bárcenas anotó su primer gol del Clausura 2026 de la Liga MX con el Mazatlán ante Guadalajara.

Édgar Yoel Bárcena

Édgar Yoel Bárcena

Mazatlán

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron este viernes por 1-2 a Mazatlán y con 5 triunfos en igual número de salidas, lideran sin oposición el torneo Clausura mexicano. Édgar Yoel Bárcenas anotó el descuento.

Efraín Álvarez y Armando González marcaron los goles en la cancha de Mazatlán, que acortó distancias a través del panameño Yoel Bárcenas.Guadalajara impuso sus condiciones desde el primer tiempo.

Álvarez anotó con un tiro libre en el minuto 15 y en el 29 dejó todo resuelto con un penalti convertido por González, el cuarto de su cuenta en el torneo, uno menos que el máximo anotador, el italiano Joao Pedro.

Édgar Yoel Bárcenas y su primer gol de la temporada

El descuento del local se produjo en el minuto 55 por la vía de un tiro libre ejecutado por el panameño Bárcenas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somos_FOX/status/2019992879020532068&partner=&hide_thread=false

Guadalajara lidera con 15 puntos de 15 posibles, 5 más que su primer escolta, Tigres, que hoy goleó por 5-1 a Santos Laguna.

Necaxa, del entrenador uruguayo Martín Varini, goleó por 4-1 al San Luis.

Puebla sacó hoy un empate sin goles del estadio de Tijuana.

La quinta jornada cerrará este sábado con 5 partidos: América-Monterrey, Toluca-Cruz Azul, Querétaro-León, Atlas-Pumas y Pachuca-Juárez

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Alineación del FC Barcelona para enfrentar al RCD Mallorca

El FC Barcelona deja solo al Real Madrid tras desvincularse de la Superliga

¡EMOTIVO! Michael Amir Murillo escribe carta de despedida al Olympique Marsella

Recomendadas

Últimas noticias