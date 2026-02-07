Édgar Yoel Bárcenas anotó un golazo con Mazatlán ante Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito derrotaron este viernes por 1-2 a Mazatlán y con 5 triunfos en igual número de salidas, lideran sin oposición el torneo Clausura mexicano. Édgar Yoel Bárcenas anotó el descuento.

Efraín Álvarez y Armando González marcaron los goles en la cancha de Mazatlán, que acortó distancias a través del panameño Yoel Bárcenas.Guadalajara impuso sus condiciones desde el primer tiempo.

Álvarez anotó con un tiro libre en el minuto 15 y en el 29 dejó todo resuelto con un penalti convertido por González, el cuarto de su cuenta en el torneo, uno menos que el máximo anotador, el italiano Joao Pedro.

Édgar Yoel Bárcenas y su primer gol de la temporada

El descuento del local se produjo en el minuto 55 por la vía de un tiro libre ejecutado por el panameño Bárcenas.

¡DESCONTÓ EL MAZA!



Bárcenas cobró el tiro libre de manera perfecta para superar al 'Tala' Rangel. ¡Se puso bueno el partido! @MazatlanFC 1-2 @Chivas | #LigaMX pic.twitter.com/SUo8Te6DgZ — FOX (@somos_FOX) February 7, 2026

Guadalajara lidera con 15 puntos de 15 posibles, 5 más que su primer escolta, Tigres, que hoy goleó por 5-1 a Santos Laguna.

Necaxa, del entrenador uruguayo Martín Varini, goleó por 4-1 al San Luis.

Puebla sacó hoy un empate sin goles del estadio de Tijuana.

La quinta jornada cerrará este sábado con 5 partidos: América-Monterrey, Toluca-Cruz Azul, Querétaro-León, Atlas-Pumas y Pachuca-Juárez

