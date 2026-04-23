Édgar Yoel Bárcenas anotó en triunfo sobre Toluca en el Estadio El Encanto

El extremo panameño Édgar Yoel Bárcenas fue figura en la victoria de Mazatlán FC 4-3 sobre el Toluca , anotando desde el punto penal al minuto 69' en la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX.

El Encanto tuvo el primer gol de este encuentro antes de llegar a medio tiempo, al 45’+5, Everardo López anotó su primer gol en Liga BBVA MX, proveniente de un tiro de esquina. Antes de eso, al 33’ Luiz ‘Dudu’ Teodora tuvo un gol anulado al 33’ por fuera de lugar.

Ya en el segundo tiempo la acción no paró, los Cañoneros empataron al 49’ gracias a Brian Rubio, sin embargo, los Diablos recuperaron la ventaja con un remate de cabeza de Antonio Briseño al 54’. Poco después, Toluca se quedó con uno menos luego de que el VAR revisó una jugada de Marcel Ruiz y el jugador recibió la tarjeta roja.

El penal anotado por Édgar Yoel Bárcenas

Mazatlán pudo volver a empatar con anotación de penal al 69’, cobrado por Yoel Bárcenas, posterior a una revisión en VAR de una mano de Mauricio Isais. El equipo del Puerto remontó el partido con un tercer gol, un gran tiro de Gabriel López en el minuto 75.

El Bicampeón no se rindió y Nico Castro igualó temporalmente el marcador de nueva cuenta en el 87’, sin embargo, Jesús Hernández le devolvió la alegría a los locales en el 88’ con la última anotación del encuentro. Noche de victoria para los sinaloenses.

FUENTE: LIGA MX