Iván Herrera entre los mejores 100 jugadores de la MLB

El receptor y DH panameño Iván Herrera de los Cardenales de San Luis , fue ubicado en la posición 98 entre los mejores jugadores de la MLB para el 2026, según el ranking presentado por MLB Network del 100-91.

En la posición 100 se encuentra Dylan Cease de Toronto, Carlos Rodón de los Yankees en la 99, Iván Herrera de los Cardenales en la 98, Hunter Goodman de los Rockies en la 97, Drake Baldwin de los Bravos en la 96, Ben Rice de los Yankees en la 95, Kerry Carpenter de los Tigres en la 94, Vinnie Pasquantino de los Reales en la 93, Shea Langeliers de los Atléticos en la 92 y Brent Rooker de los Atléticos en la 91.

Números de Iván Herrera en la MLB 2025

A pesar de lidiar con muchas lesiones que le permitieron jugar 107 juegos, Herrera de 25 años tuvo un promedio de .284 producto de 110 imparables (marca) en 388 turnos al bate, 13 dobles (marca), 19 cuadrangulares (marca), 66 remolcadas (marca), 54 anotadas (marca), 43 bases por bolas, 84 ponches y 8 bases robadas.

Ya culminada la campaña 2025, Iván Herrera se sometió a una cirugía en el codo para estar sano y volver a jugar en la receptoría en el 2026.