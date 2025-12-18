Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y David Alaba entrenaron con el grupo

Horas después de lograr la clasificación para octavos de final de la Copa del Rey , tras eliminar al Talavera (2-3), el Real Madrid puso ya la mente en cerrar el 2025 con victoria en la visita del Sevilla al Bernabéu el sábado (3:00 pm) con los franceses Eduardo Camavinga y Ferland Mendy y el austriaco David Alaba completando parte del entrenamiento con el grupo.

Los tres apuran sus opciones de volver antes de fin de año de sus respectivas lesiones. Camavinga, esguince de tobillo; Mendy, una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; y Alaba por una sobrecarga muscular.

Por su parte, Raúl Asencio, quien se cayó de la convocatoria ante el Talavera debido a un proceso febril, no ha mejorado y su presencia contra el Sevilla la marcará su evolución.

El Real Madrid recupera jugadores

Con las bajas seguras de Trent, Carvajal y Militao por lesión y Brahim, concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África, los que sí regresarán a la convocatoria son tres futbolistas que descansaron ante el Talavera: Courtois, Valverde y Rüdiger. Los dos últimos llevaron a cabo trabajo en el gimnasio junto a los titulares en Copa del Rey.

El resto de futbolistas disponibles completaron en el entrenamiento de este jueves trabajo con balón sobre el césped antes de finalizar con partidos en dimensiones reducidas, según reflejó la web del club.

El viernes llevará a cabo Xabi Alonso el último entrenamiento previo a un partido contra el Sevilla en el que mantiene su estado de alerta respecto al rendimiento de su equipo, tras eliminar al Talavera por un resultado ajustado en el que Andriy Lunin evitó la prórroga con una parada en el minuto 93.

FUENTE: EFE