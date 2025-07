Edward Cedeño fue presentado con UD Las Palmas

"En Primera RFEF hice las cosas bien y se me presentó la oportunidad de estar aquí. Puedo ayudar al equipo, tengo mucho recorrido, soy muy defensivo", destacó el jugador, al tiempo que afirmó que sus referentes pasan por jugadores como "Busquets y Casemiro". En cuanto a su paso por la Selección de Panamá: "He estado en algunas convocatorias y logré debutar. Sé que todo el país me sigue y está pendiente de mí y quiero representarlos de la mejor manera". "No siento presión por las comparaciones, me hacen estar más enfocado. Lo que quiero es hacer las cosas bien y dar muchas alegrías al club y a la afición", finalizó.

El contrato de Edward Cedeño con UD Las Palmas

El panameño de 22 años firmó por las próximas tres temporadas (hasta el 30 de junio de 2028), tras el acuerdo de traspaso con Potros del Este.

FUENTE: UD LAS PALMAS