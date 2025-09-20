El Bayern Múnich goleó al Hoffenheim con Hat Trick de Harry Kane

El Bayern Múnich se impuso este sábado en la cancha del Hoffenheim (4-1) con un triplete de Harry Kane, lo que supuso una cuarta victoria en otros tantos partidos en la Bundesliga.

Los hombres de Vincent Kompany suman así 12 puntos de 12 posibles en este inicio de temporada, y tienen asegurado pasar la semana en solitario en lo alto de la tabla.

Bayern Múnich sigue líder en la Bundesliga

A la espera de la visita del Colonia al Leipzig el sábado, y del partido del Borussia Dortmund el domingo ante el Wolfsburgo, los muniqueses cuentan con cinco puntos de ventaja sobre sus tres inmediatos perseguidores; el BVB, el Colonia y el St. Pauli (que perdió 2-0 el viernes en Stuttgart).

Los tres primeros goles del gigante bávaro fueron obra del delantero inglés Harry Kane (44, 48, 77), que venía de marcar otros dos goles el miércoles en Champions ante el Chelsea.

Los dos últimos goles este sábado del capitán de Inglaterra fueron de penal, mientras que el Hoffenheim redujo la diferencia por medio de Vladimir Coufal (82). Serge Gnabry puso el broche en el tiempo añadido en la última acción del partido (90+9).