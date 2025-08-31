El Brighton le remontó al Manchester City en la Premier League

Las alarmas no han tardado en dispararse para Pep Guardiola y sus jugadores: el Manchester City cayó 2-1 en Brighton , este domingo en la 3ª jornada de la Premier League , donde encadena un segundo revés consecutivo.

Con 3 puntos de 9 posibles, el City cae provisionalmente a la duodécima posición de la tabla y no consigue por ahora recuperar la ilusión que perdió la campaña pasada, donde quedó pronto descolgado en la lucha por el título nacional, que había conquistado en las cuatro temporadas anteriores.

El revés del pasado fin de semana en casa ante el Tottenham por 2-0 había generado numerosos interrogantes que el partido de este domingo en Brighton no ha hecho más que acentuar.

La derrota fue especialmente dolorosa porque llegó por un tanto del alemán Brajan Gruda en el minuto 89.

El gol de Haaland no fue suficiente para el Manchester City

Antes de ello, el noruego Erling Haaland había adelantado al City en el 34, consiguiendo su 88º tanto en 100 partidos como jugador de los Sky Blues, pero James Milner había igualado para las Gaviotas en el 67, transformando un penal.

Haaland, con tres tantos, se pone ya líder en solitario en la tabla de máximos anotadores.

Rodri, Balón de Oro el año pasado, pudo por lo menos volver a ser titular en un partido de Premier League, por primera vez desde septiembre de 2024, aunque su equipo no pudo festejarlo de la mejor manera.

