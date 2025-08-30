El PSG goleó al Toulouse en la jornada 3 de Ligue 1

El PSG, vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó al Toulouse fuera de casa (6-3) y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la 3ª fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con que terminó el curso pasado.
Un excelso Neves fue protagonista con tres goles (7, 14, 78).
El ex del FC Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31, 50) y se retiró lesionado en el minuto 70, y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9).
Charlie Cresswell (38), Yann Ghobo (89) y Alexis Vossah (90+1) maquillaron el resultado para el Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.