El PSG goleó al Toulouse en la jornada 3 de Ligue 1

El PSG , vigente campeón de Europa y de la Ligue 1, aplastó al Toulouse fuera de casa (6-3) y se puso líder provisional del campeonato francés, este sábado en la 3ª fecha, demostrando que mantiene la misma inercia con que terminó el curso pasado.

Ante un equipo que había ganado también sus dos primeros partidos ligueros, el DT del PSG Luis Enrique había vaticinado un pulso igualado, pero el propio técnico asturiano debió subestimar la capacidad de sus hombres de recuperar su mejor nivel luego de un breve parón después de su paso por el Mundial de Clubes de Estados Unidos.

Un excelso Neves fue protagonista con tres goles (7, 14, 78).

El ex del FC Barcelona Ousmane Dembelé marcó dos goles de penal (31, 50) y se retiró lesionado en el minuto 70, y Bradley Barcola también se apuntó al festival (9).

Charlie Cresswell (38), Yann Ghobo (89) y Alexis Vossah (90+1) maquillaron el resultado para el Toulouse, mientras que el arquero parisino Lucas Chevalier detuvo dos penales.