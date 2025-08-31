FC Barcelona: Alineación para enfrentar al Rayo Vallecano en LaLiga FOTO: FC BARCELONA

El FC Barcelona visita al Rayo Vallecano este domingo, a las 2:30 pm, para cerrar la tercera jornada de LaLiga. También agosto y también unas tres primeras jornadas fuera de casa de forma consecutiva. El objetivo, pues, no es otro que conseguir el triunfo para poder hacer el pleno de victorias antes del parón.

Para este esperado choque, el técnico alemán Hansi Flick hizo varios cambios, incluyendo a Andreas Christensen en el once inicial.

