FC Barcelona: Alineación para enfrentar al Rayo Vallecano en LaLiga

El FC Barcelona ya tiene once confirmado de cara a su tercer duelo en LaLiga ante el Rayo Vallecano.

El FC Barcelona visita al Rayo Vallecano este domingo, a las 2:30 pm, para cerrar la tercera jornada de LaLiga. También agosto y también unas tres primeras jornadas fuera de casa de forma consecutiva. El objetivo, pues, no es otro que conseguir el triunfo para poder hacer el pleno de victorias antes del parón.

Para este esperado choque, el técnico alemán Hansi Flick hizo varios cambios, incluyendo a Andreas Christensen en el once inicial.

Aparte de seguir sumando de tres en tres para sumar nueve puntos de nueve posibles, ganar en Vallecas supondría repetir un triunfo en el estadio madrileño. En la última temporada, los hombres de Hansi se impusieron por 1-2, en un partido en el que remontaron un gol inicial del Rayo.

Alienación del FC Barcelona vs Rayo Vallecano

Joan García; Jules Koundé, Andreas Christensen, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres.

