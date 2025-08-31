El FC Barcelona igualó con el Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga

FC Barcelona igualó con el Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga FOTO: RAYO VALLECANO

En un complicado partido antes del parón de selecciones, el FC Barcelona igualó 1-1 con el Rayo Vallecano en la tercera jornada de LaLiga de España 2025-2026.

El compromiso empezó con un peligroso disparo de pierna izquierda de Lamine Yamal al minuto 4', que atajó en dos tiempos el portero argentino Augusto Batalla. Raphinha tuvo una segunda oportunidad al 7' tras un error en zona defensiva, pero no pudo darle dirección al arco.

Los locales reaccionaron al 13', sin embargo, el guardameta del Barca, Joan García, sacó el disparo de Andrei Ratiu.

El gol de Lamine Yamal y Fran Pérez

El joven talento del Barca recibió una infracción dentro del área y él mismo cobró perfectamente desde el punto penal al minuto 40'.

En lo segundos 45' minutos, Fran Pérez apareció solo al 67' en un tiro de esquina y de pierna derecha mandó el balón al fondo de las redes.

Un gigante Joan García bajo los tres palos

Transcurrían 74' minutos cuando Joan García atajó de gran manera un peligroso mano a mano contra Jorge de Frutos, que no pudo vencer a la muralla blaugrana. Al 84' y al 90' también fue exigido y respondió perfectamente para evitar el segundo tanto del Rayo.

Este empate deja a los de Hansi Flick en la cuarta posición del campeonato español con 7 unidades.