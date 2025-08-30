José Luis Rodríguez habla de su convocatoria y sobre el regreso de Yoel Bárcenas

El panameño José Luis Rodríguez conversó con los medios de comunicación a su llegada a Panamá para unirse a la concentración para la fase final de eliminatorias Concacaf.

"Muy feliz, estoy contento de estar aquí con la selección y espero dar lo mejor de mí, siempre que venimos el estadio está lleno y haremos todo lo posible para que estén orgullosos de mí".

José Luis Rodríguez recuerda el Mundial Rusia 2018

"Fue un sueño ir al Mundial, no viví el proceso de eliminatorias, pero ahora lo estoy llevando con mucha ilusión, disfrutando cada momento, cada entrenamiento, hacerlo mejor en mi club para estar aquí".

Pumita también habló de su compañero Édgar Yoel Bárcenas que llegó junto a él al país en su regreso a la selección de Panamá.

"Para mí es un orgullo compartir con Bárcenas cuándo llegué a la selección fue uno de los que más he admirado, y bueno sabemos la clase de jugador que es, puede jugar en cualquier posición, es un plus".