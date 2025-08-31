Édgar Yoel Bárcenas y su felicidad de volver a la selección de Panamá

En su llegada a suelo patrio el sábado en horas de la noche, el versátil futbolista Édgar Yoel Bárcenas señaló sentirse contento por estar de regreso a la Selección de Panamá , después de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo el pasado 21 de febrero, que lo hizo perderse el Final Four de la Liga Naciones CONCACAF y la Copa Oro 2025.

"Después de un año, estoy contento de volver a la selección", dijo el jugador de Mazatlán FC en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

¡En suelo patrio! José Luis Rodríguez y Édgar Yoel Bárcenas llegan a Panamá para unirse con la selección. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/mIP7c8KSQB

El colonense de 31 años será un pieza importante para Thomas Christiansen, destacando que puede jugar como extremo y carrilero, con gran faceta defensiva.

Para finalizar, el "Mago" señaló que van por los seis puntos frente a Surinam y Guatemala.

Partidos de la Selección de Panamá en septiembre

Surinam vs Panamá - Jueves, 4 de septiembre (4:30 pm) Estadio Franklin Essed

Panamá vs Guatemala - Lunes, 8 de septiembre (8:30 pm) Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Ambos compromisos estarán en vivo por RPC Televisión.