Legionarios Fútbol Internacional -  31 de agosto de 2025 - 09:13

Édgar Yoel Bárcenas y su felicidad de volver a la selección de Panamá

El colonense Édgar Yoel Bárcenas manifestó su alegría de volver a una convocatoria de la selección de Panamá.

Édgar Yoel Bárcenas y su felicidad  de volver a la selección de Panamá

Édgar Yoel Bárcenas y su felicidad  de volver a la selección de Panamá

En su llegada a suelo patrio el sábado en horas de la noche, el versátil futbolista Édgar Yoel Bárcenas señaló sentirse contento por estar de regreso a la Selección de Panamá, después de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo el pasado 21 de febrero, que lo hizo perderse el Final Four de la Liga Naciones CONCACAF y la Copa Oro 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1961970463682273344&partner=&hide_thread=false

"Después de un año, estoy contento de volver a la selección", dijo el jugador de Mazatlán FC en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El colonense de 31 años será un pieza importante para Thomas Christiansen, destacando que puede jugar como extremo y carrilero, con gran faceta defensiva.

Para finalizar, el "Mago" señaló que van por los seis puntos frente a Surinam y Guatemala.

Partidos de la Selección de Panamá en septiembre

  • Surinam vs Panamá - Jueves, 4 de septiembre (4:30 pm) Estadio Franklin Essed
  • Panamá vs Guatemala - Lunes, 8 de septiembre (8:30 pm) Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Ambos compromisos estarán en vivo por RPC Televisión.

En esta nota:
Seguir leyendo

Selección de Panamá: ¿Thomas Christiansen confirmó la vuelta de Édgar Yoel Bárcenas?

El Brighton le remontó al Manchester City en la Premier League

Eduardo Guerrero volvió a marcar con el Dynamo Kiev

Recomendadas

Últimas noticias