Édgar Yoel Bárcenas y su felicidad  de volver a la selección de Panamá

En su llegada a suelo patrio el sábado en horas de la noche, el versátil futbolista Édgar Yoel Bárcenas señaló sentirse contento por estar de regreso a la Selección de Panamá, después de sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo el pasado 21 de febrero, que lo hizo perderse el Final Four de la Liga Naciones CONCACAF y la Copa Oro 2025.
El colonense de 31 años será un pieza importante para Thomas Christiansen, destacando que puede jugar como extremo y carrilero, con gran faceta defensiva.
Para finalizar, el "Mago" señaló que van por los seis puntos frente a Surinam y Guatemala.
Partidos de la Selección de Panamá en septiembre
- Surinam vs Panamá - Jueves, 4 de septiembre (4:30 pm) Estadio Franklin Essed
- Panamá vs Guatemala - Lunes, 8 de septiembre (8:30 pm) Estadio Rommel Fernández Gutiérrez
Ambos compromisos estarán en vivo por RPC Televisión.