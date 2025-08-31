Michael Amir Murillo y el Marsella perdieron ante el Olympique Lyon

El Olympique de Marsella del panameño Michael Amir Murillo cayó 0-1 ante el Olympique Lyon en la tercera jornada de la Ligue de Francia 2025-2026.

Las cosas se complicaron para el Marsella cuando CJ Egan-Riley fue expulsado al minuto 29', tras un saque de banda por la izquierda de Corentin Tolisso, donde terminó derribando a Malick Fofana.

90’ | #OLOM 1-0 Fin du match. Nos Olympiens s’inclinent face à l’OL. Place à la trêve internationale avant la réception du FC Lorient. pic.twitter.com/VHquZAvBpN

Previamente al 22', se había pitado un penal a favor del Lyon, pero después de la revisión en el VAR, se revirtió la decisión.

En la segunda parte, el defensor argentino Leonardo Balerdi en propia puerta al 88', anotó el único tanto del partido en el Groupama Stadium.

Esta derrota deja al Marsella en la décima posición con tres unidades (1 victoria y 2 derrotas).

Amir jugó los 90' minutos, tuvo 6 despejes, 1 disparo bloqueado, 59 toques de balón, 25/37 en pases precisos (68%), 1/7 en pases largos, 2/6 en duelos terrestres, 2/3 en duelos aéreos, 1 falta recibida y 1 fuera de juego.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El lateral de 29 años se concentrará con la Selección de Panamá para las Eliminatorias CONCACAF y volverá a la acción con su club, el próximo 14 de septiembre frente al Lorient en la jornada 4.