El Chelsea sigue sin levantar cabeza en la Premier League 

¡No levantan!



El Chelsea perdió 1-0 con los Wolves en el regreso de Frank Lampard al banquillo Blue.



El próximo rival de los ingleses es el Real Madrid en cuartos de final de Champions League.

Los locales tomaron la delantera durante un hechizo de la primera mitad cuando estuvieron brevemente arriba, Matheus Nunes anotó con un disparo que no le dio a Kepa ninguna oportunidad. A diferencia de otras actuaciones de los Blues en los últimos tiempos, los jugadores no bajaron por el túnel en el medio tiempo preguntándose cómo no habían golpeado la red de la oposición. El único disparo a puerta en la primera parte de los blues, fue de Joao Félix.