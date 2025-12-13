El Chelsea y Liverpool suman victorias en la jornada 16

El inglés Cole Palmer, castigado por las lesiones esta temporada, volvió a ser decisivo al anotar el primer tanto en la victoria del Chelsea ante el Everton (2-0), en la que Malo Gusto se sumo a la fiesta con un gol y una asistencia para devolver al equipo londinense a la senda de la victoria.

Los de Enzo Maresca habían perdido fuelle tras el rotundo triunfo ante el Barcelona en Liga de Campeones (3-0) al cosechar un balance de dos empates y dos derrotas en los últimos cuatro partidos.

Con esta victoria, el Chelsea se coloca cuarto provisional con 28 puntos, a cinco del Arsenal, líder y con un partido menos, mientras que el Everton se queda con 24 unidades en la octava posición.

Chelsea y Liverpool suman puntos

Volvió Mohamed Salah y ganó el Liverpool. Hugo Ekitike hizo un doblete, sí, pero el protagonista fue el egipcio, que regresó al equipo tras su castigo y se marcha de Anfield a la Copa de África dejando un gran sabor de boca. La incertidumbre ahora es si volverá.

Arne Slot, que habló con el delantero este viernes y le permitió la vuelta al grupo, tuvo que recurrir a él a los 26 minutos, cuando Joe Gomez, el lateral derecho, se lesionó. El técnico holandés ajustó el equipo, movió a Dominik Szoboszlai al lateral y puso a Salah a correr por la derecha. Para entonces, el Liverpool ya ganaba gracias a un gol a los 46 segundos de Ekitike, el tanto más rápido de la temporada en esta Premier League.

De momento, Salah deja al Liverpool a las puertas de la Liga de Campeones con 26 puntos y en sexta posición. El Brighton pierde fuelle en la carrera por Europa y es noveno con 23 unidades.