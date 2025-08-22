El Deportivo Saprissa anunció la salida de Wanchope y confirmó la llegada de Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino.
En su lugar, la dirección técnica será asumida por Vladimir Quesada, un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del Saprissismo.
Vladimir Quesada, un técnico ganador
En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado.
"El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos a Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del banquillo morado y reafirma su confianza en su capacidad, liderazgo y profundo compromiso con la institución", comunicaron los "Morados".
FUENTE: SAPRISSA