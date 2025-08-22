El Deportivo Saprissa anunció la salida de Wanchope y confirmó la llegada de Vladimir Quesada

"La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos", detallaba el comunicado.

Comunicado Oficial: Saprissa anuncia cambio en la Dirección Técnica: https://t.co/ChMLalA9uj — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) August 22, 2025

En su lugar, la dirección técnica será asumida por Vladimir Quesada, un referente histórico y formador de la institución. Quesada se incorporó al club desde los 12 años y debutó en la Primera División el 3 de noviembre de 1985. Como jugador conquistó seis títulos nacionales y cinco internacionales, consolidándose como una figura emblemática del Saprissismo.

Vladimir Quesada, un técnico ganador

En su faceta como entrenador, ha guiado al equipo a los campeonatos de Clausura 2018 y 2023, así como los títulos de Apertura 2023 y 2024, siendo parte fundamental del histórico tetracampeonato morado.

"El Deportivo Saprissa le desea el mayor de los éxitos a Vladimir Quesada en esta nueva etapa al frente del banquillo morado y reafirma su confianza en su capacidad, liderazgo y profundo compromiso con la institución", comunicaron los "Morados".

FUENTE: SAPRISSA