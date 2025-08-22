Floyd Mayweather Jr dispuesto a poner el dinero para que Lamont Roach enfrente a Curmel Moton

El histórico es múltiple campeón estadounidense Floyd Mayweather Jr ha dejado claro que quiere que su pupilo y joven estrella en ascenso Curmel Moton se enfrente a Lamont Roach, después de que se anunciara que Gervonta Davis enfrentará a Jake Paul en exhibición.

Mayweather Jr, líder de Mayweather Promotions, marca bajo la cual pelea Moton (8-0, 6 KOs) escribió en sus redes sociales que esta es la pelea que quiere a continuación.

Dispuesto para el Lamont Roach vs Curmel Moton

"Hagamos que esta lucha suceda. Roach vamos hacerlo, incluso si tengo que poner el dinero", señaló en sus redes sociales el histórico Floyd Mayweather Jr.

Roach Jr (25-1-2, 10 KOs), d 30 años de edad en su última salida al ring ascendió a las 135 libras para retar a Gervonta "Tank" Davis, un combate cerrado que terminó en un polémico empate.

El originario de Washington sorprendió con su actuación brillante, dominando al pegador de Baltimore en reiterados asaltos, con un boxeo de fina esgrima y con un contragolpe de altura, además de que demostró aguantar la pegada de uno de los noqueadores más peligrosos de la actualidad, lo que hizo lucir incomodo a Davis en gran parte del pleito que se llevó a cabo el pasado 1 de marzo en el Barclays Center de la ciudad de Brooklyn.

Por su parte, Moton, de 19 años de edad es un púgil que ha brillado desde que era amateur y como profesional ha subido al cuadrilátero en combates desde las 130 a 140 libras, en los lució impecable, con gran poder y explosividad.

El apodado como "Big Deal" no ha tenido mayor oposición, con rivales muy poco conocidos, por lo que un pleito ante el ex campeón súperpluma sería el mayor reto de su corta carrera.

Floyd espera que se pueda concretar junto a Premier Boxing Champions, aun que los comentarios en redes sociales se hicieron presente, tras la fala de experiencia de este tipo para el nacido en Salt Lake City.