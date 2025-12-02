EN VIVO

El FC Barcelona gana de local ante el Atlético de Madrid en la jornada de LaLiga

El FC Barcelona sacó triunfo como local ante el Atlético de Madrid en la jornada de LaLiga en el Spotify Camp Nou.

El FC Barcelona del DT Hansi Flick superó 3-1 al Atlético de Madrid en jornada correspondiente a la competición española (LaLiga) desde el Spotify Camp Nou.

Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres anotaron los goles.

Final del partido

Gol, culé

Thiago Almada la tuvo

El argentino dejó rivales en el camino, pero envió lejos su disparo sobre el 80'.

69' minutos, peligro en el arco del Atleti

Lamine Yamal apareció en jugada de contragolpe, pero su tiro de pierna izquierda se fue desviado.

Anotan los culés

Una hora de partido

Todo igualado, con los culés con la pelota, pero sin generar mayor peligro.

En marcha el segundo tiempo

Ya se juega el segundo tiempo del Barcelona vs Atleti en LaLiga.

Medio tiempo

35' minutos de partido

Gol culé

19' minutos, gol de la visita

Lucha en la mitad de la cancha

En 15' minutos, ahora los oncenos buscan adueñarse de la mitad de la cancha, en un juego cortado.

10' minutos de partido

El Barcelona controla la pelota y busca generar peligro.

Ya juega el FC Barcelona vs Atleti

En breve a la cancha los protagonistas

Calientan los protagonistas

Joven estrella culé

La visita

Llegada culé

Alineación del FC Barcelona

