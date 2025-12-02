El FC Barcelona gana de local ante el Atlético de Madrid en la jornada de LaLiga

Final del partido
BARÇAAAAAAAAAAA!!!!!! pic.twitter.com/nVzIZgZSKz— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025
LALIGA
El FC Barcelona del DT Hansi Flick superó 3-1 al Atlético de Madrid en jornada correspondiente a la competición española (LaLiga) desde el Spotify Camp Nou.
Raphinha, Dani Olmo y Ferran Torres anotaron los goles.