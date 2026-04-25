Joselyne Edwards derrotó a Norma Dumont en el UFC Fight Night

El octágono del Meta Apex De Las Vegas fue el escenario donde la panameña Joselyne Edwards venció por decisión unánime a la brasileña Norma Dumont en una de las peleas más electrizantes de la división del peso gallo femenino en el UFC Fight Night.

Victoria para Panamá la ganadora por decisión unánime es Joselyne Edwards #UFCVegas116 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/f54GEadOgi

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El combate entre ambas fue el evento coestelar de la pelea principal entre Aljamain Sterlin y Youssef Zalal.

Dumont llegaba a este duelo posicionada como la número 3 en el ranking de las 135 libras, respaldada por un sólido récord profesional que ahora queda en 13-3 y donde también se le cortó una racha de seis victorias consecutivas.

Racha positiva para Joselyne Edwards

Edwards, actualmente #11 en el ranking del peso gallo, dejó su récord en 18 victorias y 6 derrotas, además de tener una racha activa de cinco triunfos consecutivos (vs Tamires Vidal, Chelsea Chandler, Priscila Cachoeira, Nora Cornolle y Norma Dumont).