CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J7 del Clausura 2025 LPF

Conoce todos los detalles del duelo entre CD Universitario y CD Plaza Amador en la jornada 7 del Clausura 2025 de la LPF

CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha

FOTO: LPF

El conjunto del CD Plaza Amador, actual campeón del certamen, visitará Penonomé para medirse en choque interconferencia al CD Universitario, en la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Los "Leones" vienen de empatar 2-2 con el San Francisco, en un choque que comenzaron ganando con goles de Harold Cummings y Yoameth Murillo.

Por su parte, el onceno de la "U" perdió frente al Tauro FC por marcador de 1-0 en el COS Sports Plaza.

El Plaza marcha líder en la Conferencia Este con 16 puntos en seis fechas disputadas, mientras que Universitario es tercero en el Oeste con 9 unidades.

CD UNIVERSITARIO VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J7 DE LA LPF

  • Fecha: Viernes, 5 de septiembre de 2025
  • Hora: 8:30 p.m.
  • Lugar: Estadio Universidad Latina
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes
