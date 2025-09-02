CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J7 del Clausura 2025 LPF

El conjunto del CD Plaza Amador , actual campeón del certamen, visitará Penonomé para medirse en choque interconferencia al CD Universitario, en la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO).

Los "Leones" vienen de empatar 2-2 con el San Francisco, en un choque que comenzaron ganando con goles de Harold Cummings y Yoameth Murillo.

Por su parte, el onceno de la "U" perdió frente al Tauro FC por marcador de 1-0 en el COS Sports Plaza.

El Plaza marcha líder en la Conferencia Este con 16 puntos en seis fechas disputadas, mientras que Universitario es tercero en el Oeste con 9 unidades.

CD UNIVERSITARIO VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J7 DE LA LPF