CD Universitario vs CD Plaza Amador: Fecha, hora y dónde ver J7 del Clausura 2025 LPF

El conjunto del CD Plaza Amador, actual campeón del certamen, visitará Penonomé para medirse en choque interconferencia al CD Universitario, en la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
Por su parte, el onceno de la "U" perdió frente al Tauro FC por marcador de 1-0 en el COS Sports Plaza.
El Plaza marcha líder en la Conferencia Este con 16 puntos en seis fechas disputadas, mientras que Universitario es tercero en el Oeste con 9 unidades.
CD UNIVERSITARIO VS CD PLAZA AMADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J7 DE LA LPF
- Fecha: Viernes, 5 de septiembre de 2025
- Hora: 8:30 p.m.
- Lugar: Estadio Universidad Latina
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y el YouTube de RPC Deportes