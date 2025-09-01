Selección de Panamá: Michael Amir Murillo, César Blackman y Andrés Andrade se unen

Los jugadores Michael Amir Murillo, César Blackman y Andrés Andrade se unieron esta noche al grupo de la selección de Panamá para un nuevo entrenamiento previo al compromiso ante Surinam de este jueves en el Estadio Dr. Franklin Essed Stadium de Paramaribo.

Los 3 defensores que militan en el fútbol europeo llegaron antes de que comenzaran los ejercicios pre competitivos en cancha, saludando al grupo.

Pocos minutos después, los jugadores del Lask Linz, Olympique de Marsella y Š. K. Slovan Bratislava saltaron al terreno de juego para comenzar entrenamiento para el primero de dos compromisos de la fecha de eliminatorias.

Un nuevo entreno, en busca de completar el grupo

Ahora, tan solo falta el mediocampista del UD Las Palmas Edward Cedeño para que el grupo del DT Thomas Christiansen se complete totalmente.

Panamá se prepara para disputar en esta fecha sus dos primeros partidos por el grupo A de las Eliminatorias cuando se mida de visita, este jueves 4 de septiembre a su similar de Surinam, en Paramaribo, y luego cierra en casa, el lunes 8 de septiembre ante Guatemala, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.