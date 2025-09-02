Extremo panameño Ryan Gómez llega al Gremio en calidad de préstamo

El atacante panameño Ryan Gómez firmó un contrato de préstamo con el Gremio de Brasil, procedente del CAI en conjunto con el Bocas FC. Llega al club hasta finales de junio de 2026, según comunicó el equipo brasileño en las redes sociales.
Gómez forma parte de la lista de 24 convocados por Jorge Dely Valdés para el campamento en Chile, que servirá para sacar la selección de 21 jugadores que jugará la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, del 27 de septiembre al 19 de octubre.
El canalero estará jugando en la bases del conjunto de Porto Alegre.
Ryan Gómez, un talentoso futbolista que llega a Brasil
El extremo bocatoreño de 19 años jugó el Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el Club Atlético Independiente (CAI), donde marcó 3 goles en 11 partidos.