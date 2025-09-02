Adalberto Carrasquilla: "Vamos a intentar jugar bonito, pero ganando"

El mediocampista estrella de Pumas de la Liga MX Adalberto Carrasquilla analizó a su rival, el equipo de Surinam y lo compartió con los medios de comunicación previo al entrenamiento de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Uno de los temas que hemos estado tocando en esta concentración es aprender a defender, por decirlo así contra rivales en los que en la expectativa somos favoritos, porque eso es mentira que vamos a jugar 90 minutos presionando, o teniendo la pelota y es eliminatoria, vamos a jugar de visita, de local y cuando hay que sufrir, hay que sufrir juntos, defendiendo los 11 y va a ser muy importante, porque por defender y tener el bloque bajo no significa que te van a ganar el partido, se busca recuperar energías, analizar como se va atacar, es un tema que tocaba con Aníbal Godoy y es un punto importante que tenemos que comprender los 24 que estamos convocados", señaló.

"Lo más importante es la clasificación, el jugar bonito, lo que venimos habiendo los últimos años, lo vamos a intentar hacer lo mismo pero ganando, pero más importante es ganar los partidos y logar el objetivo. Sentimos el compromiso de logar es el objetivo, más que estar presionados", destacó.

"En este etapa pensar en 18 puntos, cuando no has ganado los primeros 3 en Surinam, que va a ser súper difícil, por ahí gracias a Dios el grupo no tiene es mentalidad hoy en día", finalizó el mediocampista de 26 años de edad.