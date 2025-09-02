Adalberto Carrasquilla: "Vamos a intentar jugar bonito, pero ganando"

El mediocampista estrella de Pumas de la Liga MX Adalberto Carrasquilla analizó a su rival, el equipo de Surinam y lo compartió con los medios de comunicación previo al entrenamiento de la selección de Panamá en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.
"Lo más importante es la clasificación, el jugar bonito, lo que venimos habiendo los últimos años, lo vamos a intentar hacer lo mismo pero ganando, pero más importante es ganar los partidos y logar el objetivo. Sentimos el compromiso de logar es el objetivo, más que estar presionados", destacó.
"En este etapa pensar en 18 puntos, cuando no has ganado los primeros 3 en Surinam, que va a ser súper difícil, por ahí gracias a Dios el grupo no tiene es mentalidad hoy en día", finalizó el mediocampista de 26 años de edad.