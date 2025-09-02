Guantes de Prevención: El boxeo, una llave que cambia vidas

La Dirección de Seguridad Ciudadana en conjunto con el Departamento de Bienestar Laboral familiar y deporte de Senafront se mantiene activo, con un nuevo proyecto con el apoyo del Director Larry Solís, llamado " Guantes de Prevención ", que incluye al boxeo como una llave para los niños y jóvenes en distintos sectores del país.

Figuras del boxeo panameño como "La Roca" Brayan De Gracia, el alto clasificado mundial de peso ligero Ricardo "Científico" Núñez y Edgar Valencia han formado parte en arranque del proyecto social de prevención primaria, que busca alejar a los jovenes de la delincuencia, el fájelo de las drogas y actividades que los pongan en peligro desde cortas edades, esto a través del boxeo, un deporte que ha cambiado la vida de muchos y ha llevado al país a lo más alto a nivel mundial.

Puerto Armuelles, distrito de Barú, Chepo y Darién, en donde se encuentran ubicados batallones del Senafront han sido puntos de inicio, en donde niños y jóvenes entre 8 y 17 años han vivido una experiencia diferente, con la práctica del boxeo y recibiendo también motivadoras charlas de reconocidos atletas que al igual que ellos, vinieron de abajo y salieron adelante con "los guantes".

El boxeo, una llave de los "Guantes de Prevención"

"Estamos enseñándoles boxeo, llevando equipo de entrenamiento, hemos tenido hasta 37 niños, compartimos con ellos, entrenamos, les damos un refrigerio, damos charlas motivacionales, obtienen un diploma. También le daremos un seguimiento, por lo menos 1 vez al mes estaremos volviendo a compartir con ellos con entrenamientos de 1 semana", señaló el chiricano Brayan De Gracia, púgil que ha visto acción en los grandes escenarios del boxeo estadounidense.

La iniciativa orientada a promover la integración, la disciplina y la prevención social por medio del "deporte de los puños" también ha contado con la presencia de la leyenda viviente Roberto "Manos de Piedra" Durán y prontamente se estará uniendo Luis "El Nica" Concepción, un ex campeón mundial recordado por su pegada, garra y entrega en el cuadrilátero.

Este proyecto se expandirá próximamente a otras regiones del país, incluyendo la comarca Guna Yala, llevando ese mensaje de integración y superación personal por medio del deporte a más comunidades de Panamá.