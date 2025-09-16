El FC Barcelona repetirá como local en el Johan Cruyff ante Getafe

El FC Barcelona repetirá el domingo como local en el estadio Johan Cruyff ante el Getafe en el partido correspondiente a la 5ª jornada de LaLiga, anunció este martes el club.

Los pupilos de Hansi Flick disputaron el domingo ante el Valencia, al que ganaron por 6-0, el primer encuentro en el pequeño estadio que lleva el nombre del legendario jugador y entrenador neerlandés, con una capacidad de apenas 6.000 espectadores y donde suele jugar el equipo femenino y el filial azulgrana.

La dirección del Barça ha pospuesto varias veces el regreso al Camp Nou, que está en proceso de reconstrucción para ampliar el número de localidades, cuyo coste está estimado en unos 1.000 millones de euros, (1.750 millones de dólares).

Comunicado del FC Barcelona

"El Club sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas", señaló el Barça en un comunicado.

Según la prensa catalana, el club confía en tener la autorización de primera ocupación, que permitiría el acceso a unas 27.000 personas, para antes del duelo ante la Real Sociedad, del 28 de septiembre.

Sin embargo, también de acuerdo a los medios locales, el Barcelona cree que el primer choque de Champions en casa, que será ante el París Saint-Germain el 1 de octubre, se disputará al final en el estadio Olímpico de Montjuïc.

FUENTE: AFP