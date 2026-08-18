El Fenerbahçe y el Lyon firman el empate en la ida del "play-off" de la Champions League

El Fenerbahçe turco y el Olympique de Lyon francés empataron este martes 1-1 en el partido de ida del 'play-off' de la Champions League, con los goles del inglés Mason Greenwood (1-0) y el belga Lois Openda (1-1).
En el duelo entre el Levski Sofía búlgaro y el AEK no hubo goles, por lo que la eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el AEK Arena de Grecia.
Por su parte, el Dinamo croata y el Viking noruego empataron a dos tras los goles del croata Dion Beljo en el minuto seis (1-0), su compatriota Mateo Lisica hizo el segundo para los locales (2-0) cuatro minutos después. Llegó la reacción por parte del conjunto noruego, Peter Christiansen hizo el primero en el minuto 26 (2-1) y Zlatko Tripic sentenció con el segundo (2-2). La eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el Viking Stadio.
FUENTE: EFE