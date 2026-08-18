FÚTBOL Fútbol Internacional -  18 de agosto de 2026 - 16:57

El Fenerbahçe y el Lyon firman el empate en la ida del "play-off" de la Champions League

El Fenerbahçe y el Olimpique de Lyon firman el empate en la ida del 'play-off' de la UEFA Champions League.

El Fenerbahçe y el Lyon firman el empate en la ida del play-off de la Champions League

El Fenerbahçe y el Lyon firman el empate en la ida del "play-off" de la Champions League

El Fenerbahçe turco y el Olympique de Lyon francés empataron este martes 1-1 en el partido de ida del 'play-off' de la Champions League, con los goles del inglés Mason Greenwood (1-0) y el belga Lois Openda (1-1).

Igualdad en el Fenerbahçe y el Lyon

Los tres partidos de la jornada de ida del 'play-of' de este martes, entre seis de los catorce equipos que luchan por conseguir los últimos siete billetes para estar en el cuadro definitivo de la Liga de Campeones, finalizaron en tablas, con el Levski Sofía y el AEK Atenas sin goles (0-0), el Dinamo y el Viking noruego con resultado final de 2-2.

En el duelo entre el Levski Sofía búlgaro y el AEK no hubo goles, por lo que la eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el AEK Arena de Grecia.

Por su parte, el Dinamo croata y el Viking noruego empataron a dos tras los goles del croata Dion Beljo en el minuto seis (1-0), su compatriota Mateo Lisica hizo el segundo para los locales (2-0) cuatro minutos después. Llegó la reacción por parte del conjunto noruego, Peter Christiansen hizo el primero en el minuto 26 (2-1) y Zlatko Tripic sentenció con el segundo (2-2). La eliminatoria se resolverá el miércoles 26 de agosto en el Viking Stadio.

FUENTE: EFE

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