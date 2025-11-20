El Inter Miami inaugurará su nuevo estadio el 4 de abril ante el Austin FC

El Inter Miami disputará el próximo 4 de abril el primer partido oficial en su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, en un encuentro de la MLS que le enfrentará contra el Austin FC, informó la competición norteamericana al publicar el calendario oficial de la próxima temporada.

El Inter Miami debutará el 21 de febrero a domicilio contra el LAFC del surcoreano Heung-min Son y disputará los cuatro partidos siguientes como visitante para dar tiempo suficiente a la construcción de su nuevo hogar.

El club capitaneado por Lionel Messi cerrará la temporada en casa contra el Charlotte FC el 7 de noviembre. Esta última jornada es conocida como 'Decision Day' (El día de la decisión), y en ella los equipos de cada conferencia juegan de forma simultanea para definir los últimos cambios en la clasificación antes de los 'playoffs'.

El Miami Freedom Park remplazará al Chase Stadium como hogar del Inter Miami. Este último fue un estadio construido de manera temporal en 2020 para albergar los partidos de 'Las Garzas' y se encuentra a la ciudad lindante de Fort Lauderdale.

El Inter Miami con nuevo estadio

La construcción del nuevo estadio comenzó en agosto de 2023 y la ubicación elegida fue un terreno próximo al Aeropuerto Internacional de Miami, cerca del centro de la ciudad.

La próxima temporada de la MLS será la última antes de que el calendario se alinee con las ligas europeas. Hasta ahora, la MLS se disputaba durante el año natural en lugar de entre verano y primavera, como sucede mayoritariamente en Europa.

Esto le obligará a detenerse entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial 2026, que acogerán Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

Otra fecha señalada será el 'Partido de las Estrellas', que tendrá lugar el 29 de julio en el Bank of America Stadium de la ciudad de Charlotte.

Cada equipo disputará 34 partidos en la temporada 2026, 28 contra rivales de su misma conferencia y 6 contra equipos de la conferencia opuesta.

Los 'playoffs' tendrán lugar como es habitual en noviembre, aunque todavía se desconocen las fechas exactas.

La MLS todavía no ha coronado a un campeón este año. Este fin de semana se disputan las semifinales de conferencia, mientras que la final de conferencia está programada para el 29 y 30 de noviembre y la final de la MLS Cup ocurrirá el 6 de diciembre