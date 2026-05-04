Villarreal anuncia salida de Marcelino García al final de temporada

El Villarreal CF y Marcelino García Toral pondrán fin a su vínculo al término de la temporada. Así, el técnico asturiano cerrará su segunda etapa al frente del conjunto castellonense, al que regresó en 2023 y con el que logró clasificar al equipo a la Liga de Campeones por segunda campaña consecutiva, algo inédito en la historia de la institución.

La entidad amarilla expresó su agradecimiento hacia Marcelino y todo su cuerpo técnico por la dedicación, profesionalismo y compromiso mostrados desde su llegada, además de resaltar su aporte al crecimiento deportivo del club durante las siete temporadas en las que dirigió al primer equipo en sus dos ciclos (2013-2016 y 2023-2026).

Durante su paso por el banquillo del Villarreal, el entrenador asturiano se convirtió en el director técnico con más encuentros en la historia del club, alcanzando 298 partidos oficiales entre todas las competiciones, además de establecer la marca de más victorias con 145 triunfos.

Entre los logros más importantes de Marcelino destacan el ascenso del Villarreal a la Primera División en 2013, cinco clasificaciones a competiciones europeas entre la UEFA Champions League y la Europa League, incluyendo la histórica semifinal continental de 2016, así como unas semifinales de Copa del Rey en 2015.

El club también confirmó que homenajeará al entrenador en el último compromiso de LaLiga ante el Atlético de Madrid, en una jornada que servirá además para celebrar junto a la afición la clasificación a la próxima Champions League en el Estadio de la Cerámica.

“Gracias de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has entregado a este club y a esta afición. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus próximos desafíos”, concluyó el mensaje de despedida del Villarreal.