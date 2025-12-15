El Inter Miami oficializó el fichaje del defensor español Sergio Reguilón

El Inter Miami CF anunció el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028. Reguilón, quien ocupará una plaza internacional en la plantilla, agrega una valiosa profundidad al equipo, trayendo una riqueza de experiencia de las competiciones más importantes del fútbol europeo.

"Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo”, dijo Reguilón. “Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”.

Reguilón, 28, se une a Inter Miami habiendo jugado en dos de las ligas más prestigiosas de Europa – LaLiga y la Premier League inglesa – además de un fuerte paso en importantes competiciones internacionales, incluyendo la UEFA Champions League, UEFA Europa League y el Mundial de Clubes de la FIFA. A lo largo de su carrera profesional, el defensor ha registrado más de 260 apariciones, contando con 81 en la Premier League y 56 en LaLiga.

Sergio Reguilón y sus inicios en el Real Madrid

Nacido en Madrid, España, Reguilón comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid CF, donde pasaría 10 años progresando en la academia del club antes de una cesión al UD Logroñés de la Segunda División B en la temporada 2015/16. Volvió al Real Madrid en 2016, donde jugó para el Real Madrid Castilla antes de ganar su debut con el primer equipo en octubre de 2018 en un partido de UEFA Champions League. Un mes después llegaría su debut en LaLiga y en la misma temporada formó parte del plantel que levantó el cuarto título de Mundial de Clubes del Real Madrid.

Siguiendo su desarrollo en Madrid, Reguilón se unió al Sevilla FC en calidad de préstamo, donde disfrutó de una destacada campaña 2019/20. Durante su paso con Los Rojiblancos ayudó a levantar la UEFA Europa League haciéndose con un puesto la plantilla ideal del torneo de la temporada.

Sus grandes actuaciones en España lo llevaron a un fichaje en Inglaterra con el Tottenham Hotspur, donde pasó dos temporadas antes de continuar su carrera por Europa con una cesión en el Atlético de Madrid. Reguilón continuó su carrera con cesiones en el Manchester United y el Brentford FC, regresando al Tottenham en mayo de 2024.

A nivel internacional, Reguilón ha registrado seis apariciones con la selección mayor de España, incluyendo tres en la UEFA Nations League en 2020 y una en las eliminatorias del Mundial de la FIFA en 2021.

Ahora, Reguilón se une a Inter Miami CF como agente libre tras su reciente paso con el Tottenham Hotspur en la temporada 2024/25. El experimentado lateral izquierdo brinda una calidad comprobada en importantes competiciones internacionales y tendrá un contrato con el Club hasta diciembre de 2027.

