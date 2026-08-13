MLB: Hunter Greene se sometió a cirugía Tommy John

El abridor de los Rojos de Cincinnati de la MLB , Hunter Greene, se sometió el miércoles a una cirugía Tommy John para reparar un ligamento colateral cubital dañado en su codo derecho, siendo la segunda vez que pasa por este procedimiento en su carrera. La operación pondrá fin a su temporada del 2026 y lo mantendrá fuera de acción durante la mayor parte, si no toda la campaña del 2027.

El equipo anunció el viernes pasado que Greene tendría una cirugía en el codo, pero la magnitud y el tipo de procedimiento no se conocieron hasta que se llevó a cabo la operación. Anteriormente, tuvo una cirugía Tommy John en el 2019 cuando estaba en liga menor. También se sometió a una cirugía artroscópica el 11 de marzo para remover fragmentos óseos del codo.

Greene, quien fue seleccionado en el segundo turno general del Draft amateur del 2017, debutó en las Mayores en el 2022, pero las lesiones han marcado su carrera. Ha pasado tiempo en la lista de lesionados en cada una de sus cinco temporadas en las Grandes Ligas.

Esas lesiones han frenado los números de Greene. Sus topes personales de 150.1 entradas, 26 aperturas y 169 ponches llegaron en el 2024, su única campaña en que fue convocado al Juego de Estrellas. En el 2025, año que incluyó dos pasantías por la lista de lesionados con una distensión de grado 1 en la ingle derecha, tuvo marca de 7-4 con efectividad de 2.76 en 19 aperturas y 132 ponches a lo largo de 107.2 capítulos.

FUENTE: MLB