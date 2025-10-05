El Lille le roba el empate al PSG con gol de Ethan Mbappé

El París Saint-Germain ( PSG ) se dejó dos puntos en Lille este domingo (1-1) pero pese a ello se irá al parón de selecciones como líder en solitario de la Ligue 1, campeonato en la que sigue brillando el argentino Joaquín Panichelli, autor de un doblete con el Estrasburgo.

Con el empate el PSG suma 16 unidades y se despega de un grupo de tres equipos empatados a 15 puntos: Marsella (2º), Estrasburgo (3º) y Lyon (4º).

Los hombres de Luis Enrique llegaban al norte de Francia presionados por los resultados del fin de semana, con victorias de dos de sus perseguidores que habían apretado la lucha por el liderato.

PSG deja puntos importantes

Tras una primera mitad sin goles, un increíble libre directo de Nuno Mendes (65') adelantó el encuentro para los visitantes, pero Ethan Mbappé (85'), hermano del exastro parisino Kylian -presente en las gradas del estadio Pierre Mauroy-, rescató un punto para los locales.

El joven de 18 años internó al área por la banda derecha y tras recortar a un defensa disparó un balón raso que se escurrió entre las manos del guardameta Lucas Chevalier, llegado a París el pasado verano boreal... procedente del Lille.

Un gol cargado de narrativa por lo que significa el apellido Mbappé en la capital gala y también por la llegada de Chevalier al PSG, que llevó a la salida de Gianluigi Donnarumma.

A la vuelta de la pausa por partidos de selecciones dentro de dos semanas el PSG recibirá en la octava fecha al Estrasburgo.