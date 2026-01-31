El Liverpool le remontó al Newcastle con doblete de Hugo Ekitike

Hugo Ekitike lideró con un doblete la victoria del Liverpool por 4-1 ante el Newcastle , que se adelantó en el marcador por medio de Anthony Gordon, un resultado que le coloca en la quinta plaza, pero a 14 puntos del Arsenal, que es líder.

El delantero francés, fichado en el mercado de verano, fue la estrella del encuentro con dos tantos en apenas dos minutos, y posteriormente, ya en la segunda mitad, Florian Wirtz e Ibrahima Konaté sentenciaron el encuentro para certificar la undécima victoria de la temporada en el torneo doméstico.

Los de Arne Slot, que venían de golear al Qarabag para certificar el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, fueron superiores al Newcastle, que acusó el esfuerzo entre semana en el empate ante el París Saint-Germain.

Cuando se cumplía la media hora de juego, una jugada desde atrás de los visitantes propició el primer tanto del encuentro después de un disparo cruzado de Gordon, que con pasado en el Everton, celebró el gol mirando de forma desafiante a la grada.

Luego pareció en escena Ekitike (41'), que empató el duelo después de recibir un gran pase de Wirtz y adelantase a su defensor para rematar a placer.

Cuando todavía Anfield estaba celebrándolo, el Liverpool dio la vuelta al marcador gracias al francés, que tras recibir un pase largo de Kerkez, se fue en velocidad y definió cruzado con la puntera cuando se cumplía en el minuto 43.

Tras el descanso, de nuevo el flamante fichaje del mercado invernal tuvo en sus botas el 'hat-trick', pero esta vez no estuvo acertado en la definición.

El Newcastle se encontró impotente ante la falta de claridad ofensiva que le impidió estar cerca del empate en toda la segunda mitad.

El gol definitivo en la victoria del Liverpool

Ya en el minuto 67, una buena combinación entre Mohamed Salah y Wirtz originó el tanto de la sentencia gracias a un gran disparo cruzado del alemán.

Eddie Howe, técnico del Newcastle, intentó cambiar la dinámica del encuentro dando entrada a Nick Woltemade y Yoane Wissa, pero no estuvieron acertados.

Ya en el tiempo del descuento, un fallo de Nick Pope, que no consiguió atrapar el balón después de un córner, lo aprovechó Konaté para marcar el cuarto, que se lo dedicó a su padre, que falleció recientemente, entre lágrimas.

Con esta victoria, los de Arne Slot se colocan quintos, a un punto del Chelsea, que también venció este sábado ante el West Ham, mientras que el Newcastle se queda décimo con 33 unidades.

FUENTE: EFE