El Napoli venció por la mínima al Cagliari en la jornada 2

El Napoli , vigente campeón del fútbol italiano, sufrió muchísimo para ganar al Cagliari (1-0), al que solo pudo batir en el descuento final, este sábado en la 2ª jornada de la Serie A, donde el equipo de Antonio Conte se pone líder provisional.

Con un pleno de 6 puntos, los napolitanos comandan la tabla a la espera del resto de partidos del fin de semana y especialmente a lo que haga su gran rival, el Inter de Milán, que recibirá el domingo en el Giuseppe Meazza al Udinese.

El mediocampista camerunés Frank Anguissa fue el héroe de la velada en el estadio Diego Maradona, con ese gol liberador en el 90+5.

Napoli consigue triunfo in extremis

Antes de ello, el Nápoles se había topado una y otra vez contra un muro y con un sobresaliente partido del guardameta Elia Aprile, que fue una pesadilla para Scott McTominay (45, 90+3) y Leonardo Spinazzola (60).

"Ha sido un partido muy difícil, contra un equipo que se ha defendido muy bien, pero no nos hemos rendido nunca y podemos estar contentos con lo que hemos conseguido", declaró Anguissa a la plataforma DAZN.

"Lo más importante esta noche ha sido que hemos ganado, que hemos jugado como un equipo y por ese camino debemos seguir", sentenció.

Hace tres meses, el Nápoles había derrotado 2-0 al Cagliari en ese mismo estadio, en la 38ª y última jornada, lo que le permitió ganar el cuarto 'Scudetto' de su historia, por lo que el partido traía inevitablemente buenos recuerdos a los hinchas locales.